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Lice’deki ikinci PKK mezarlığı bombalandı

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Lice'de 140 PKK’lıya ait mezarın bulunduğu mezarlık, karadan ve havadan bombalandı

Fotoğraf: Arşiv

22 Kasım 2015 18:24

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki PKK mezarlığı, karadan ve havadan bombalandı. Diyarbakır Valiliği tarafından 3 gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden ardından operasyonların yoğunlaştığı Birlik (Çemê Elika) köyünde  bu sabaha karşı patlama sesleri duyuldu. Köyün kırsal alanında bulunan ve içinde 140 PKK’lıya ait mezarın bulunduğu alan havadan bombalandı. 

Alınan bilgiye göre, bombalamadan sonra söz konusu alana helikopterle askeri birlikler indirme yaptı. Mezarlık içinde mescit ve kütüphane olarak kullanılan yapılara yerleştirilen patlayıcılar daha sonra infilak ettirildi. Çözüm süreciyle birlikte son iki yılda Doğu ve Güneydoğu’da yapılan 14 PKK mezarlığı, çatışmaların tekrar başlamasının ardından hedef haline gelmişti. Lice’nin Yolçatı (Sisê) köyündeki PKK mezarlığı da geçen ay bombalanmıştı.

PKK mezarlıklarında ne oluyor; nasıl yapıldılar, neden hedef oldular?

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