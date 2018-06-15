Lice'de terör örgütünün sözde sorumlusu öldürüldü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda bir grup PKK\'lı terörist ile çıkan çatışmada, terör örgütünün sözde Amed eyaleti Mazlum Akdağ bölge sorumlusu \'Dilovan Bahtiyar\' kod adlı Fatih Kırtay ile \'Dicle Hevidar\' kod adlı Rojbin Akyol öldürüldü.

Lice ilçesinde dün çıkan ve 2 teröristin öldürüldüğü çatışma ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler verildi:

\"Diyarbakır ili Lice ilçesi Örtülü köyü mülki sınırları içerisindeki Palahin Tepe bölgesinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden jandarma komando timlerince, bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde, sözde Amed Eyaleti Mazlum- Akdağ bölge sorumlusu \'Aryen\' telsiz çağrı adını kullanan \'Dilovan Bahtiyar\' kod adlı Fatih Kırtay ve \'Dicle Hevirdar\' kod adlı Rojbin Akyol isimli 2 teröristin, 1 adet Bixi Mk.Tf., 1 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 4 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 67 adet Bixi Mk.Tf. fişeği, 187 adet Kalaşnikof P.Tf. fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği 14 Haziran 2018 Perşembe günü itibariyle tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmış, mayın/EYP düzeneği ve el bombaları Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"



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