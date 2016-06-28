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Diyarbakır Lice ve Bismil'de iki asker şehit oldu

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan 3 askerin tedavisi ise sürüyor

28 Haziran 2016 23:09

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde roketatarlı saldırıda bir asker şehit olurken, Bismil'de de, bir uzman çavuş silahlı saldırı sonucunda şehit oldu.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nın 23 Haziran'da başlattığı operasyonda, güvenlik mensuplarına roketatarlı saldırısı sonucu biri ağır 4 asker yaralandı.

Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu. 3 askerin tedavisi sürüyor.

 

Bismil'de de bir asker şehit oldu

 

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir uzman çavuş. silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

Diyarbakır-Batman karayolunun 5. kilometresindeki Başakşehir Konutlarında oturan bir uzman çavuşa, evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. 

Olay yerinde şehit olan uzman çavuşun cenazesi Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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