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Lice'de PKK'lı teröristler, baba ve oğlunu öldürdü

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü

05 Temmuz 2018 18:17

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler (27), PKK\'lı teröristlerce silahla vurularak öldürüldü.
Silvan ilçesi Cami Mahallesi\'nde oturan Remzi Güler ve oğlu Mahmut, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştıkları belirtilen baba- oğuldan bir daha haber alınamadı.
Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün saat 13.00\'te  Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler\'in cesedinin mezra yakınlarındaki Üçyol mevkiinde cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen baba ve oğlunun cesetlerinin üzerinden, PKK\'lı teröristlerce infaz edildiklerine yönelik not bulundu. 
Yapılan incelemenin ardından Remzi Güler ve oğlu Mahmut\'un cesetleri, önce Lice Devlet Hastanesi\'ne, ardından da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Diyarbakır Valiliği, baba- oğulun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. PKK\'lı teröristlerce öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldığı belirtilen açıklamada \"Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir\" denildi.

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