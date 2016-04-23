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Lice’de operasyon; 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlçede büyük operasyon başlatılırken, kırsala top atışı yapıldı

23 Nisan 2016 19:23

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında büyük operasyon başlatıldı. Lice Kaymakamlığı, 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Yolçatı, Dibek ve Çağdaş köyü kırsalına top atışları yapıldı.

Lice Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Kaymakamlığımızca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması, kamu düzeninin tahsisi ve huzur ortamının sağlanması amacıyla 23 Nisan 2016 saat 09.00'dan geçerli olmak üzere Lice ilçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütü Mensuplarına yönelik yürütülecek olan operasyonlar sebebiyle Dibek, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Serince, Beğendik, Esenli, Kabakaya, Uçarlı, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur ve Dolunay köylerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaymakamlığı açıklamasından sonra Lice kırsalında operasyon başlatılırken, sikorsky tipi helikopterden Yolçatı, Dibek ve Çağdaş köyü kırsalında askeri birliklerin indirildiği bildirildi. Operasyon kapsamında Tepe bölgesinde konuşlu karakoldan bölgeye havan topu atışlarının yapıldığı öğrenildi.

 

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