Lice'de ne oluyor?

Burhan Ekinci*

Diyarbakır’ın Lice ilçesinin kırsal kesiminde 6 binden fazla güvenlik gücüyle başlatılan operasyon sürüyor.

Diyarbakır Valiliği operasyon kapsamında PKK'ya ait çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini ve 6 milyon 438 bin Hint keneviri kökünün imha edildiğini açıkladı.

Operasyonun sadece Hint keneviri tarlaların imha edilmesiyle özdeşleştirildiğini belirterek tepki gösteren HDP ise, Lice’nin ormanlık alanlarının bombalarla yakıldığını, yangına müdahale edilmediğini savunuyor.

Operasyon bölgesinde üç köy boşaltılmış durumda.

Bir hafta boyunca Lice’de kalan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, “Lice’de ormanlar, yaşam alanları havadan ve karadan bombalanıyor. Hint keneviri tarlaları bir kılıf, uydurma. Asıl amaç Lice halkını cezalandırmak” diyor.

Bakan tepki gösterdi, HDP özür diledi

Lice’de orman yangını sosyal medyada da yoğun tartışma konusu.

HDP’nin İngilizce resmi Twitter hesabından paylaştığı bir yangın fotoğrafı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tepkisine neden oldu.

HDP’nin sosyal medya hesabında, Antalya’nın turistik ilçesi Kumluca’da devam eden orman yangınını fotoğraflarıyla Lice’de gibi gösteren mesajda, "Türk ordusu büyük bir alana yayılan bir orman yangını çıkardı ve Kürt bölgesindeki dağ köylerini yok etti" bilgisi paylaşıldı.

Akşam saatlerinde Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabında HDP ve Dicle Haber Ajansı’nın paylaştığı tweetleri ekran görüntüsüyle birlikte paylaştı.

Çavuşoğlu’nun bu paylaşımı sonrasında HDP İngilizce resmi Twitter hesabı bu kez, "Kumlucu’da meydana gelen yangına ait bir fotoğrafının yanlışlıkla Lice’de çıkmış gibi paylaşıldığını farkettik. Bundan dolayı içtenlikle özür dileriz" şeklinde mesaj yayınladı.

DİHA yetkilileri, Antalya’daki yangın fotoğrafın Lice ile ilgili yayınladıkları haberlerinde teknik hatadan dolayı kullanıldığını açıkladı.

İki asker hayatını kaybetti

Lice'de başlatılan ve jandarmanın yanı sıra polis özel harekat birlikleri, narkotik timleri ve korucuların yer aldığı operasyona F-16 savaş uçakları ile askeri helikopterler de havadan destek sağlanıyor.

Operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmalarda dün iki asker yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

HDP: Yoğun bir bombardıman var

Çavuşoğlu’nun bu paylaşımı sonrasında HDP İngilizce resmi Twitter hesabı bu kez, "Kumlucu’da meydana gelen yangına ait bir fotoğrafının yanlışlıkla Lice’de çıkmış gibi paylaşıldığını farkettik. Bundan dolayı içtenlikle özür dileriz" şeklinde mesaj yayınladı.

DİHA yetkilileri, Antalya’daki yangın fotoğrafın Lice ile ilgili yayınladıkları haberlerinde teknik hatadan dolayı kullanıldığını açıkladı.

İki asker hayatını kaybetti

Lice'de başlatılan ve jandarmanın yanı sıra polis özel harekat birlikleri, narkotik timleri ve korucuların yer aldığı operasyona F-16 savaş uçakları ile askeri helikopterler de havadan destek sağlanıyor.

Operasyon sırasında PKK’lılarla çıkan çatışmalarda dün iki asker yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

HDP: Yoğun bir bombardıman var

BBC Türkçe’ye konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, yaklaşık 39 köyde sokağa çıkma yasağının sürdüğünü belirtti ve Lice’nin dağlık ve ormanlık alanlarının havadan ve karadan bombalandığını ifade etti.

Çağdaş, Dibek ve Yolçatı köylerinin dağlık ve ormanlık alanların F16 savaş uçakları ve askeri helikopterler ve top atışlarıyla vurulduğunu söyleyen HDP’li Yiğitalp, “Yoğun bir bombardıman yapılıyor. Top atışı yapılıyor. Çok büyük bir tahribat var" dedi.

Yiğitalp sözlerine "Birçok köylünün hayvanları köylerde kaldı. Yoğun bombardımanda hayvanlar ve evler de tahrip olabilir. Şu ana kadar yangına müdahale edilmesine izin verilmiyordu. Bir saat önce itfaiyenin gittiğini söylediler" diyerek devam etti.

Boşaltılan Dibek, Çağdaş ve Yolçatı köylerinden ayrılanların bir kısmının Diyarbakır'a gittikleri belirtiliyor. İsminin verilmesini istemeyen Lice köylülerinden biri “Operasyon yapılacağını biliyorduk. Başlamadan, çocukları alıp köyü terk ettik. Köyler güvenlikli değil” diyor.

Lice’de Hint keneviri tarlaları da tartışma konusu. Yetkililer, tarlaların örgütün denetiminde ekildiğini, örgütün uyuşturucu satışıyla kaynak sağladığını iddia ediyor.

HDP’li vekil Sibel Yiğitalp ise operasyonun sadece Hint keneviri tarlalarının imha edilmesiyle gündeme gelmesine tepki göstererek “Hint keneviri ile Lice kriminalize ediliyor ve farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Algı yaratılıyor" diyor.

HDPli vekil Lice’de, Alay, Tugay Komutanlığı olmak üzere birçok jandarma karakolunun bulunduğunu hatırlatarak, şunları söylüyor:

“Hint keneviri tarlaları olmuştur, vardır da. Peki niye olmuştur? Bu zemin nasıl yaratıldı? Bu kadar askerin olduğu, güvenlik önlemlerin alındığı bir yerde bu tarlalara yönelik şimdiye kadar niye beklendi? Hint keneviri üzerinden bir algı yaratıyorlar. Bu alanlarda Hint keneviri var diyerek, dağlık ve ormanlık alanlar da olmak üzere tüm alanları yakıyorsunuz. Bu kadar askerin olduğu yerde nasıl olur da Hint keneviri ekilir denilmez mi? Amaç, Hint keneviri tarlaları değil, başka bir şeydir. Lice yüzde 90 oy aldığımız yer. Amaç, Lice halkı üzerinde politik yaklaşımı, duruşu cezalandırmadır. Lice halkı üzerinde Kürt halkını cezalandırmaktır.”