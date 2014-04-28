Lice'de kaçırılan uzman çavuşlardan iyi haber

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı mevkiinde yapılan karakol protestosu sırasında YDG-H'li kişiler tarafından kaçırılan iki uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bingöl karayolu üzerinde Lice ilçesideki Abalı Jandarma Karakolu'nun ek inşaatını protesto etmek için bölgede başlatılan çadır eylemi 6'ncı gününe girdi.

Bölgede göstericiler ve güvenlik güçlerinin bekleyişi sürerken, Diyarbakır- Bingöl karayolunda geniş güvenlik önlemleri alındı. PKK'ya yakın olduğu bilinen YDG-H'lilerin yol kesme eylemi sırasında kontak anahtarlarına el koyduğu ve 24 saatten fazla bölgede bekleyen araçların çoğu, dün gece düz kontak yöntemiyle çalıştırılarak tahliye edildi. Büyük araçların çekilmesi için de karayolları ekipleri dün gece bölgede yeni bir servis yolu açtı. Askeri yetkililer bölgede az sayıda aracın kaldığı ve tahliye işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

Kışanak ve anlı göstericilerle görüştü

Diyarbakır Valiliği de dün güvenlik gerekçesiyle Bingöl karayolunun trafiğe kapatılması kararı verdi. Her iki yönden trafiğe kapatılan yol bugünden itibaren kontrollü olarak açıldı. Bölgede güvenlik güçlerinin zaman zaman eylem yapan gruba yönelik müdahalesi devam ederken, göstericilerin de müdahaleye karşılık verdiği belirtiliyor.

Kaçırılan iki uzman çavuşun bulunması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Dün Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç ile toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve Eşbaşkan Fırat Anlı da bölgeye giderek göstericilerle görüştü.

'Karakol yapımı durdurulsun'

YDG-H'lilerle görüşen BDP 'li yetkililer, kaçırılan iki uzman çavuşun sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederken, askerlerin serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. BDP yetkilileri ile görüşen YDG-H'lilerin, karakol yapımlarının durdurulması yönünde resmi bir açıklama yapılana kadar askerleri serbest bırakmayacaklarını ve eylemi sonlandırmayacaklarını söylediği belirtildi.