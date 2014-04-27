Lice'de 2 uzman çavuş kaçırıldı

Dün gece Abalı Jandarma Karakolu'ndaki inşaatı protesto eden bir grubun Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapatması üzerine mahsur kalan yolcu otobüsündeki iki uzman çavuş silahlı kişilerce kaçırıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bingöl'den Diyarbakır'a gelen otobüsü durduran silahlı kişiler, yaptıkları kimlik kontrolünde iki yolcunun asker olduğunu fark etti. Bingöl'de görev yapan piyade uzman çavuşları yanlarına alan grup bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik güçleri, söz konusu bölgede kaçırılan uzman çavuşların bulunması için çalışma başlattı.