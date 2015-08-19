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Yaşam

Lice’de çatışma: 3 asker hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerle PKK arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

19 Ağustos 2015 11:36

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lılar ile çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş Muhammet Tufan ve 2 asker şehit oldu.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan ve uzman çavuş Muhammet Tufan’ın şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığı çatışmanın ardından bölgede akşam saatlerinde çatışmalar yeniden şiddetlendi. Saat 21.00 sıralarında aynı bölgede yaşanan çatışmada 2 asker daha şehit oldu. Şehit olan askerlerin sayısının 3’e yükseldiği bölgede çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Hayatını kaybeden askerleri için sabah saat 09.00’da Diyarbakır Asker Hastanesi’nde uğurlama töreni düzenlenecek.

 

 

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