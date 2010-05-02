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Yaşam

Lice'de çatışma: 1 şehit!

Lice'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 üsteğmen şehit oldu, 2 asker yaralandı.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Lice'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 üsteğmen şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli'de önceki gece meydana gelen karakol baskının ardından dün gece de Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı kırsalındaki piyade karakoluna sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Kalabalık bir grubun sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada bir üsteğmen şehit oldu, iki asker yaralandı.

Lice Zırhlı Tugayı'na bağlı Abalı kırsalındaki piyade karakoluna dün gece 22.00 sıralarında sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere, güvenlik güçleri ateşle karşılık verdi. Kalabalık bir terörist grubun sızma girişimi üzerine çıkan çatışmada bir üsteğmen şehit oldu, iki asker yaralandı. Çatışma sürerken, bölgeye ilk olarak Abalı Jandarma Karakolu'ndan destek giderken Lice'den de çok sayıda asker sevk edildi. Helikopterlerin de sevk edildiği bölgede, çatışmanın ardından kaçmaya çalışan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Geçen yıl 29 Nisan'da Lice ilçesinde PKK'nın yola döşediği uzaktan kumandalı mayının patlaması sonucu zırhlı personel taşıyıcıda bulunan 2'si uzman çavuş 9 Mehmetçik şehit olmuştu.



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