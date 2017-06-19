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Lice’de çatışma, 1 asker şehit oldu

Çatışmada 2 asker de yaralandı

19 Haziran 2017 19:48

Diyarbakır'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice'nin Dibek köyü kırsalında bugün PKK'lılarla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta baaşlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lılarla temas sağlandı.

Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı.

Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı.

Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. (DHA)

 

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