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Milli Savunma Bakanı: PKK eylem yapamaz noktaya geldi

"Ne kadar şehir verirsek verelim, bu toprakları bu hain terör örgütüne teslim etmeyeceğiz"

19 Haziran 2017 12:47

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, PKK'nın eylem yapamaz noktaya geldiğini belirterek bunun, bütün güvenlik güçlerinin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

Temas ve ziyaretler için Mardin'de bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri personeliyle bir araya geldi ve burada bir konuşma yaptı.

Güvenlik güçlerinin vatanın bölünmez bütünlüğü, vatandaşın huzuru ve güvenliği için kahramanca mücadele ettiğini söyleyen Işık, ülkenin bütünlüğüne ve birliğine kasteden hain terör örgütü mensuplarına karşı mücadele yürüttüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Zaman zaman bu mücadele şehitler verdiğimiz oluyor. Ama ne kadar şehir verirsek verelim, bu toprakları bu hain terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Sizler bu mücadeleyi verdikçe milletimizin desteği ve duası da her zaman yanınızda ve arkanızda olacaktır. Biz de hükümet olarak sizin bu mücadelenizin her zaman kararlılıkla sürdürülmesi içi elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

"Her gün sizler bir kahramanlık destanı yazıyorsunuz." diyen Işık, son dönemde terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulduğunu kaydetti. Terör örgütünün saldırı yapamaz noktaya geldiğinin altını çizen Işık, şöyle devam etti:

"Artık çok şükür terör örgütü eylem yapamaz noktaya geldi. Bu, bütün asker, jandarma, polis ve güvenlik korucu olan güvenlik güçlerimizin ortak başarısıdır. Sizler bu mücadeleyi verdikçe biz de sizlere teknolojin en yeni imkanlarını sunarak bu mücadelenin daha net ve başarılı olması için her türlü imkanı seferber ediyoruz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Kahramanca mücadele ediyorsunuz, sizlerden isteğimiz amirlerinizin verdiği emirleri dikkatle uygulamanız, tedbiri elden bırakmamanızdır. Bizler de sizlerin ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

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Milli Savunma BakanıFikri IşıkPKKterör örgütü eylem yapamaz hale geldi

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