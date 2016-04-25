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Lice’de 3 gün önce 16 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İlçede başlatılan operasyonda kırsala top atışları yapılmıştı

25 Nisan 2016 15:03

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 16 köyde 3 gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Lice kırsalında üç gün önce başlatılan operasyonlarla birlikte kaymakamlık tarafından 16 köyde ilan edilen yasak kaldırıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Dibek, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Serince, Beğendik, Esenli, Kabakaya, Uçarlı, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur ve Dolunay köylerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı" dendi. 

Lice’de operasyon; 16 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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