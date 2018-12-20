Lice'de 175 kilo esrar ve patlayıcı ele geçirildi

LİCE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde jandarmanın terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlediği operasyonda 175 kilo esrar, mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK\'ya yönelik Lice\'de operasyon düzenledi. 13 adreste ve arazide arama yapan ekipler, 175 kilo esrar, mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 6\'lı pil bloğu, büyük tüp, 150 metre elektrik kablosu ve el dürbünü ele geçirildi. S.Ö. gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir\" denildi.

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