Lice'de 11 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesine bağlı 11 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ilçesi kırsalında bulunan 4 köy ile bunlara bağlı 7 mezrada, düzenlenecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Bayırlı, Baharlar, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, ve Kumumirza mezralarında, 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 06.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır\" denildi.

Haber: DİYARBAKIR,(DHA)