Lice'de 1 PKK'lı ölü ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi kırsalında, dün akşam güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 1 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi.

Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor Mezrası kırsalında çıkan çatışma ile ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgiler verildi:

\"Diyarbakır ili Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor Mezrası mülki sınırları içerisinde 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 19.00’dan itibaren icrasına başlanılan özel maksatlı operasyon kapsamında, 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 00.10 sıralarında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 1 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyate tüfeği şarjörü, 120 adet M-16 piyate tüfeği fişeği, 1 el telsizi, 1 sırt çantası, 2 adet pil bloğu, 2 fünye, 1 dürbün, 1 panço, 1 uyku tulumu, 1 ses kayıt cihazı, 1 akım ölçer, bir miktar kablo ve örgütsel dokümanlar ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

