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Lice ve Hani'de 37 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada 27 Mart tarihinde düzenlenecek operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 07

29 Mart 2018 12:11

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 37 köy ve mezrada 27 Mart tarihinde düzenlenecek operasyon öncesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün saat 07.00\'den itibaren kaldırıldı.
Lice ve Hani ilçeleri kırsalındaki 37 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak mezraları, Lice ilçesine bağlı olan; Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları 27  Mart  2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 07.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"
 

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