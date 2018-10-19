Lice ve Hani kırsalında narko-terör operasyonu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı jandarma özel harekat, komando timleri ve güvenlik korucularının katıldığı, Hani ve Lice kırsalında 15 Ekim\'de başlanan narko-terör operasyonu kapsamında, 15 sığınak, 2 barınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, bunların içerisinde çok sayıda patlayıcı, yaşam ve tıbbi malzeme ile bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 15 Ekim\'de başlayan ve bu gece saat 03.00\'da tamamlanan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı\'nca, Diyarbakır İli Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 22.00\'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat Timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-96 Şehit J.Uzm.Çvş. Sergen ÇAKMAK-2 Müşterek Operasyonu, 19 Ekim 2018 Cuma günü saat 03.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır\" denildi.

Valilik açıklamasında, operasyon sırasında 15 sığınak ve 2 barınağın tespit edildiği belirtilerek, \"Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 15 adet sığınak ve 2 adet barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, Hani - Aşağıturalı karayolu kenarına gömülmüş vaziyette, 20 kg patlayıcı madde ile birbiri ile irtibatlı 2 adet 10 kg\'lık plastik bidon içerisine hazırlanmış 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha (PAMİ) timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, barınak ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; bol miktarda gıda, yaşam ve tıbbi malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir\" ifadelerine yerverildi.

TOPLAM 487 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, narko-terör operasyonu kapsamında yapılan aramalarda ise 536 kök kenevir bitkisi, 235 kilo kubar ve 252 kilo toz olmak üzere toplam 487 kilo esrar maddesinin ele geçtiği belirtilerek, \"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 536 kök kenevir bitkisi ile 235 kg kubar ve 252 kg toz olmak üzere toplam 487 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir\" denildi.

DEDAŞ ve DİSKİ ekipleriyle yapılan kontrol sonucunda kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152 ve su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında işlem yapıldığına yerverilen valilik açıklamasında, şu bilgiler yeraldı:

\"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 7 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 1.561 şahıs ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1\'i “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından aranmakta olan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgesi içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen (152), Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) ekipleri tarafından yapılan kontrolde su aboneliği bulunmayan (70) konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.\"



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