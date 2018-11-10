Lice kırsalında 5 odalı PKK sığınağı bulundu, silah ve patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde 6 Kasım\'da başlanan ve dün akşam sona eren operasyon kapsamında teröristlere ait 1 gözetleme mevzisi, 1 doğal mağara ve biri 5 odalı olmak üzere toplam 7 sığınak tespit edildi. Mağağara ve sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat, uyuşturucu ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Lice ilçesinde dün akşam sona eren operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice ilçesi mülki sınırları içerisinde, 06 Kasım 2018 Salı günü saat 22.00\'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, güvenlik korucularıyla icrasına başlatılan Bayrak-101 Şehit J.Uzm.Çvş. Erkan Sakal-1 operasyonu, 09 Kasım 2018 Cuma günü saat 23.30 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 1 adet gözetleme mevzisi, 1 adet doğal mağara, 1\'i 5 odalı olmak üzere toplam 7 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alanda, toprağa gömülü vaziyetteki 15 adet jelikan bidon ve harabe ev içerisinde, 10 adet mayın, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 13 adet boş Bixi Makineli piyade tüfeği mühimmat kutusu, 2 adet güneş paneli, 2 adet 4\'lü pil bloğu, 1 adet 6\'lı pil bloğu, 5 adet kalem pil, 2 adet pil şarj aleti, 1 adet şarj aküsü, 530 metre elektrik kablosu, 1 adet el feneri, 3 kg amonyum nitrat, 10 adet büyük tüp, 13 adet küçük tüp, 2 adet yangın tüpü, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet yazıcı, 3 adet yazıcı toneri, 2 adet tüplü ocak, 1 adet gazlı fırın, 251 takım terörist kıyafeti, 75 adet örgütsel kitap, 156 adet havai fişek, çok sayıda tıbbi malzeme, yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir\" denildi.

78 KİLO UYUŞTURUCU

Açıklamada narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında toplam 78 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtilerek, \"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 65 kg kubar, 13 kg toz olmak üzere toplam 78 kg esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 58 şahıs ve 19 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 1 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 3 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır\" ifadelerine yer verildi.

KULP KIRSALINDA 6 TABANCA

Ayrıca Kulp ilçesi kırsalında 7 Kasım\'da başlatılan başka bir operasyon kapsamında yapılan arazi çalışmaları sonuçlarına ilişkin olarak da açıklamada, \"Ayrıca Kulp ilçesi mülki sınırları içerisinde, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 21.00\'dan itibaren başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Efelioğlu-11 operasyonunda, icra edilen temas ve arama faaliyetleri neticesinde, 3 adet doğal mağara, 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen arama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 adet jelikan içerisinde; 1 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet 4\'lü pil bloğu, çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; 41 şahsın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 12 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yapılan arama neticesinde; ruhsatsız 3 adet av tüfeği, 1 adet mavzer, 3 adet tabanca, 86 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 87 adet mavzer fişeği, 155 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet tabanca şarjörü, 9 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet dürbün ele geçirilmiş,ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, 2 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 56 konut sahibi, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, 7 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır\" bilgilerine yer verildi.

HAZRO VE SİLVAN KIRSALINDA GİYİM VE YAŞAM MALZEMELERİ

Hazro ve Silvan ilçelerinde de 7 Kasım tarihinde başlanan bir başka operasyon sonuçlarına ilişkin bilgilerin de yeraldığı valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

\"Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 21.00\'dan itibaren başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. M.Ali Sarak-24 operasyonunda, icra edilen temas ve arama faaliyetleri neticesinde, çok sayıda yiyecek, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 62 şahıs ve 3 aracın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 26 konut sahibi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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