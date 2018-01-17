Lice kırsalında 18 sığınak kullanılmaz hale getirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında 14 Ocak\'ta başlayan operasyon dün saat 23.00\'da sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında bulunan 18 sığınak ve 5 ayrı avcı boy çukuru, RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 12 adet tüp, 3\'ü basma düzenekli olmak üzere amonyum nitrat, şeker ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmış 6 adet el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Tamamlanan operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Diyarbakır İli Lice ilçesi Yalımlı Köyü Keşkuvari mezrası, Akçabudak Köyü Hevsel, Kilimli, Mahmutlu, Dergan ve Dokuzkat mezraları, Bayırlı Köyü Sağlık ve Seyrek mezraları ile Yünlüce Köyü Konuklu mezrası mülki sınırları ile Horazivan Dağı bölgesinde, 14 Ocak 2018 Pazar günü saat 16.00\'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-75 Şehit Uzman Jandarma Beşinci Kademeli Çavuş Osman Öz-2 Operasyonu 16 Ocak 2018 Salı günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 16\'sı Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel mezrası, 1\'i Akçabudak köyü Kilimli mezrası, 1\'i Bayırlı Köyü Sağlık mezrası mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 18 adet sığınak, Yünlüce Köyü Konuklu mezrası mülki sınırları içerisinde 1 adet doğal mağara ve 1\'i Bayırlı Köyü Sağlık mezrası, 4\'ü Yünlüce Köyü Konuklu mezrası mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 5 ayrı avcı boy çukuru, 3\'ü basma düzenekli olmak üzere, amonyum nitrat, şeker ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmış toplam 6 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİ) tarafından yerinde tahrip edilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, sığınaklarda ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

\"Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen 1 adet RPG-7 antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeki fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 6 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 3 adet küçük tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde, 1\'er litrelik Sulfuric, Nitric ve Hydrochloric olmak üzere şişeler halinde toplam 3 litre asit, 32 adet 2\'li pil bloğu, 31 adet büyük pil, 317 metre elektrik kablosu, sığınak inşasında kullanılan 100 adet kalas, 486 adet konserve kumanya, bol miktarda gıda, giyim ve tıbbi malzeme ile araç, gereç ele geçirilerek imha edilmiştir.\"

Silvan ilçesi kırsalında da 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcı bulunduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi;

\"Öte yandan, Silvan İlçesi Kazandağı Köyü Taraklı mezrası ile Demirkuyu köyü arasındaki karayolunda, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği 16 Ocak 2018 tarihinde tespit edilmeyi müteakip, PAMİ timince yerinde tahrip edilmiştir. Yol Kontrol Faaliyetleri (YKN) ile adli aramalar neticesinde, geçici olarak teşkil edilen Yol kontrol ve arama noktalasında görevli personel tarafından 21 şahıs ve 3 aracın Jandarma Asayış Bilgi Sistemi JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 9 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

FOTOĞRAFLI