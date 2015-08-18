Lice’ de çatışma: 2'si ağır 4 asker yaralı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde bugün PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 4 asker yaralandı.

Diyarbakır Valiliği'nin dün saat 21.00'den bugün saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiği Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında, bugün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Çatışmaların sürdüğü bölgeye Kobra tipi helikopterin de sevk edildiği belirtildi.

Milletvekili bölgeye gitti

DBP Diyarbakır İl Başkanlığı, Lice'deki olaylar nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Nİmetullah Erdoğmuş, merkez Kayapınar İlçesi Belediye Başkanı M.Ali Aydın ile HDP ve DBP'li yöneticilerin bölgeye gittiğini açıkladı. Açıklamada, çatışmaların sürdüğü bölgede orman yangınlarının çıktığı öne sürüldü.