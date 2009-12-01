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Politika

Libya'yla da vize uygulaması kalkıyor

Suriye ve Libya'nın ardından şimdi de Türkiye ile Ürdün arasında vize uygulaması kalkıyor.

01 Aralık 2009 02:00

T24 - Suriye ve Libya'nın ardından şimdi de Türkiye ile Ürdün arasında vize uygulaması kalkıyor.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ürdün'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada iki ülke arasında vize uygulamasının sona ereceğini söyledi.

Gül, "Artık büyük bir coğrafyada insanlar vizesiz seyahat edebilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Ürdün arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacağını da belirterek, ''Böylece iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlardaki potansiyeli harekete geçirme fırsatı bulacağız'' dedi.

Ziyaretle, Türkiye ile Ürdün arasında tarihi derinliğe sahip dostluk ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini bildiren Gül, bu amaç doğrultusunda Ürdün Kralı Abdullah ile ikili ilişkilerin tüm yönlerini ve bölgesel meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliğinin sağlam temellere oturtulmasına ve kurumsal diyalog sürecinin tesisine önem verdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu doğrultuda ziyaretimin önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum'' diye konuştu.

Ziyaretinin Türk ve Ürdünlü iş adamlarını bir araya getireceğini de belirten Abdullah Gül, iş konseyi toplantısına kendisinin de katılacağını söyledi. Gül, bir Türk firmasının üstlendiği Amman'a içme suyu taşıyacak 500 kilometrelik şebeke projesinin temelini de atacaklarını anımsatarak, projenin yer altından içme suyu taşıyacağını ve dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

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