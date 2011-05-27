-LİBYA'YA SALDIRILAR YOĞUNLAŞACAK PARİS (A.A) - 27.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, NATO'nun önderliğinde Libya'ya yönelik düzenlenen saldırıların yoğunlaşacağını söyledi. Fransa'nın sahil kenti Deauville'de düzenlenen G-8 zirvesinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarkozy, ''Libya halkını Muammer Kaddafi güçlerinden korumak için askeri operasyonların yoğunlaşması konusunda büyük bir görüş birliği mevcut'' dedi. ''Kaddafi yönetimi terk etmediği takdirde sonucuna da katlanır'' ifadesini kullanan Sarkozy, Libya'ya yönelik saldırıların nasıl yoğunlaşacağı konusuna açıklık getirmedi. Fransa ve İngiltere, hafta başı yaptıkları açıklamada, Libya'ya saldırı helikopterleri kullanmayı palanladıklarını bildirmişti.