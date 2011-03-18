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Dünya

LİBYA'YA OPERASYON BİRKAÇ SAAT İÇİNDE PARİS (A.A)

18 Mart 2011 12:39

-LİBYA'YA OPERASYON BİRKAÇ SAAT İÇİNDE   PARİS (A.A) - 18.03.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'da uçuşa yasak bölge uygulanmasına yetki veren kararının ardından Fransa, Libya'ya yönelik uluslararası askeri operasyonun ''birkaç saat içinde'' başlayabileceğini açıkladı. Hükümet sözcüsü Francois Baroin, RTL televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, Libya'daki Muammer Kaddafi güçlerine yönelik uluslararası askeri operasyonda yer alacağını ifade ederek,  ''hava operasyonu çok kısa zamanda, birkaç saat içinde başlayabilir''dedi. Baroin, ''hava operasyonunun, Libya hava sahasını işgal anlamına gelmeyeceğini, sadece Libya halkını korumak ve acılarına son vermeyi amaçladığını'' ifade etti.

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