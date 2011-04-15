T24 LogoT24 Logo
Politika

LİBYA'YA İNSANI YARDIM GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 21:33

-LİBYA'YA İNSANI YARDIM GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 818 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira tutarındaki insani yardım malzemesinin bu akşam Libya'ya gönderileceğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, ''Libya'da güvenliği olumsuz etkileyen gelişmeler çerçevesinde, kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemizce dost ve kardeş Libya halkına insani yardım malzemesi gönderilmesi çalışmalarına devam edilmektedir'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede, Türk Kızılayı ile yapılan koordinasyon sonucu 818 ton ağırlığında ve yaklaşık bir milyon üç yüz bin lira tutarındaki insani yardım malzemesi bugün akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edecek olan Türk bandıralı Kaptan Selim isimli yük gemisi ile Libya'ya gönderilecektir. Yardım gemisi ile muhtelif gıda, hijyenik malzeme, 100 adet jeneratör, 2 adet ambulans, içme suyu ve 15 adet mobil uydu telefon seti bölgeye ulaştırılacaktır.''  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24