-LİBYA'YA İNSANI YARDIM GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 818 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira tutarındaki insani yardım malzemesinin bu akşam Libya'ya gönderileceğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, ''Libya'da güvenliği olumsuz etkileyen gelişmeler çerçevesinde, kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ülkemizce dost ve kardeş Libya halkına insani yardım malzemesi gönderilmesi çalışmalarına devam edilmektedir'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu çerçevede, Türk Kızılayı ile yapılan koordinasyon sonucu 818 ton ağırlığında ve yaklaşık bir milyon üç yüz bin lira tutarındaki insani yardım malzemesi bugün akşam saatlerinde İstanbul'dan hareket edecek olan Türk bandıralı Kaptan Selim isimli yük gemisi ile Libya'ya gönderilecektir. Yardım gemisi ile muhtelif gıda, hijyenik malzeme, 100 adet jeneratör, 2 adet ambulans, içme suyu ve 15 adet mobil uydu telefon seti bölgeye ulaştırılacaktır.''