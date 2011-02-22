-LİBYA'YA İKİ FERİBOT DAHA ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Türk vatandaşlarının tahliyesi için iki feribotu Libya'ya gönderen Türkiye, bugün ''Samsun'', yarın da ''Ankara'' feribotlarını yola çıkarmaya hazırlanıyor. Can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu Libya'dan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için dün bu ülkeye 2 feribot gönderen Türkiye, iki feribotu daha yola çıkarmayı planlıyor. Buna göre, her biri yaklaşık 1250 yolcu kapasitesine sahip olan feribotların Libya'daki Türk vatandaşları için yetersiz olacağını belirleyen yetkililer, güvenlik koşulların sağlanamaması nedeniyle, uçakların inemediği Libya'dan yapılacak tahliyelerde, deniz yoluna ağırlık verme kararı aldı. Bu doğrultuda Deniz Ticaret Odası'na bağlı özel şirketlere ait ''Samsun'' feribotunun bugün öğleden sonra, ''Ankara'' feribotunun ise yarın yola çıkması için hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 800'er yolcu kapasitesine sahip bu iki feribot, İstanbul'dan Libya'nın Derne Limanı'na 40 saatte varabilecek. Türk feribotları, vatandaşları Derne Limanı'na en yakın Türk limanı olan Fethiye'ye ulaştıracak ve yeniden sefere çıkacak. İstanbul'dan Libya'ya varış süresi yaklaşık bir gün olan İDO feribotlarının, Derne'den alacakları vatandaşları Fethiye'ye ulaştırmaları, hava koşullarının da iyi olması durumunda yaklaşık 12 saat sürecek. Libya'da yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının bulunduğunu kaydeden yetkililer, acil durumlarda gemilerin kapasitelerinin üzerinde yolcu alabileceğini de belirttiler.