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Yaşam

LİBYA'YA 14.2 MİLYON LİRALIK YARDIM ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 13:41

-LİBYA'YA 14.2 MİLYON LİRALIK YARDIM   ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Türkiye'nin, iç karışıklığın yaşandığı Libya'ya toplam 3 bin 114 ton ağırlığında ve 14.2 milyon değerinde insani yardım malzemesi gönderdiği bildirildi. Başbakanlık internet sitesinde yer alan duyuruda, iç karışıklık yaşanan Libya'ya Türkiye'nin insani yardımlarının devam ettiği belirtildi. Libya'ya yapılan insani yardımların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca koordine edildiği vurgulanan açıklama şöyle: ''Dışişleri Bakanlığı ve Kızılay ile yapılan işbirliği çerçevesinde 27 Mayıs 2011 tarihinde yaklaşık 1.144 ton ağırlığında gıda, giyim ve hijyen setinden oluşan insani yardım malzemesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bandıralı Kıbrıs Güneşi isimli gemi ile Mersin'den Bingazi'ye gönderilmiştir. Bugüne kadar Başkanlığımız koordinasyonunda; Libya'ya yaklaşık 3.144 ton ağırlığında ve 14.2 milyon TL tutarında insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır.''

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