Libyalılar 'Kaddafi gibi' güçlü lider istiyor

T24 - Libya'da 42 yıllık Muammer Kaddafi diktatörlüğünün sona ermesinden sonra halkın "güçlü bir lider" istediği ortaya çıktı.

Bingazi Üniversitesi'nin yaptığı kamuoyu yoklamasında, "Beş yıl içinde Libyalıların neye ihtiyacı var" sorusuna Libyalıların yüzde 25'i "güçlü tek bir lider" şeklinde cevap vererek, Kaddafi'ninkinden çok farklı olmayan bir rejimi tercih edeceklerinin sinyalini verdiler.

Ankete katılanların yüzde 23'ü "teknokratlardan oluşan hükümet" istediğini belirtirken, sadece yüzde 12'si Batı tipi demokrasiyi tercih ettiğini söyledi.

Ülkenin farklı bölgelerinden 2100 ailenin katıldığı yoklamada, katılımcıların yüzde 21,8'i Libya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni, yüzde 8,6'si Katar'ı, yüzde 4,6'sı ABD'yi örnek almasını istedi.

Yoklamaya katılanların çoğu Kaddafi'nin devrilmesinde en fazla Fransa ve Katar'ın rol oynadığını düşünürken, yüzde 60'ı en az rolü Cezayir'in oynadığını belirtti.

Katılımcılardan çoğu 12 ayda önceliğin "suçla ve karmaşayla mücadeleye" daha sonra da yeniden yapılanmaya verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bingazi Üniversitesi'nden Fethi el Mecbari, hata payı yüzde 2,5 olan kamuoyu araştırmasının İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ile ortak yapıldığını vurguladı. Mecbari yoklamanın, "siyasilerin ve eğitimlilerin" değil, Libya halkının "sessiz çoğunluğunun" düşüncesini yansıttığına dikkati çekti.