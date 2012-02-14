Suriye'ye 'Libya senaryosu' için ilk adım

T24 - İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy önümüzdeki cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye gündemiyle toplanıyor.





İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Cameron ve Sarkozy "Suriye" başlıklı görüşmelerinde muhaliflere askeri konularda yardımı görüşecek. İki liderin cuma günü yapacakları görüşmede Özgür Suriye Ordusu'na pratikte nasıl bir destek verebileceklerini ve BM-Arap Birliği barış gücünün Suriye'ye gönderilebilme koşullarını konuşacaklar.

Sarkozy ve Cameron, Libya'da isyanın başladığı ilk günlerde BM'de bu ülkeyle ilgili karar çıkartmakta zorlanınca, muhalifleri Paris'e çağırarak yardım teklifinde bulunmuşlardı.



Çin Arap Birliği ile görüştü

Çin, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği yetkilileriyle Suriye'nin durumunu görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Liu Huaşin, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşmesinde Suriye konusunun ele alındığını, görüşmenin "samimi ve yararlı" olduğunu belirtti.

Huaşin, "Suriye halkının demokrasi yönündeki taleplerine saygı duyuyoruz. Ülkede barışçıl ve yapıcı çözümlere yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazırız" dedi.

Çin, geçen hafta BM Güvenlik Konseyi'nde oylanan Suriye karar tasarısını Rusya ile veto etmiş, ABD ve AB ile birlikte Arap Birliği'nin de tepkisini çekmişti.



Merkel Suriye'de daha çok yaptırım istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Suriye'ye daha fazla uluslararası yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Başbakan Merkel, bugün başbakanlıkta Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüştü.

Görüşmeden sonra El Arabi ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, Suriye'ye barış gücü gönderilmesini isteyen Arap Birliği'nin girişimlerini desteklediklerini belirterek, Arap Birliği'nin, Esad rejiminin insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilediğini söyledi.



Humus'ta operasyonlar devam ediyor

Suriye muhalifler ise, Humus kentinde devam eden operasyonlarda bugün 7 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Konsey, Suriye ordusuna bağlı birliklerin özellikle Humus'un Bab Amro kentinde devam eden operasyonları sırasında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, ülkenin birçok bölgesinde askeri operasyonların devam ettiğini aktardı.