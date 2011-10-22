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Yaşam

Libyalı yaralılar Türkiye'de ANKARA (A.A)

22 Ekim 2011 14:51

-Libyalı yaralılar Türkiye'de ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Libya'daki çatışmalarda yaralanan 100'ün üstünde hasta tedavi için Ankara'ya getirildi. Türkiye'deki Libya Büyükelçiliğinin organizasyonuyla özel uçakla Ankara'ya getirilen Libyalılar, Ankara Medicana, Koru ve Bayındır hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralılardan büyük bölümünün tedavi edildiği Özel Ankara Medicana Hastanesinde 99 hastanın bulunduğu, bunlardan birinin yanık, 3'ünün beyin ve sinir cerrahisi, diğerlerinin de ortopedi ve travmatoloji birimlerinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hastalardan 40'ının yatarak, 59'unun ise ayaktan tedavi gördüğü belirtildi.

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