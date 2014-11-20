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Dünya
Deutsche Welle

Libyalı örgüt BM'nin 'kara liste'sinde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki Ensar'üş Şeria örgütünü yaptırım listesine aldı. Örgüt, El Kaide ve IŞİD'e yakınlığıyla biliniyor.

20 Kasım 2014 10:56


BMGK'nin kararı, El Kaide müttefiği örgüte silah satışının engellenmesini öngörüyor. Silah ambargosuyla birlikte tüm ülkelerin bu örgüte ait varlıkları dondurması ve seyahat yasağı uygulaması gerekiyor.

BMGK Ensar'üş Şeria'yı (Şeriat Taraftarları) ABD, Fransa ve İngiltere'nin girişimleri sonucu terör listesine aldı.

ABD tarafından daha önce terör örgütleri listesine alınan örgütün IŞİD'le bağlantıları bulunduğu belirtiliyor. Tobruk'ta toplanan Libya Meclisi de grubu terör örgütü olarak tanımlıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond BMGK'nin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Hammond, "Uluslararası toplumun kararlılığı ortaya konmuştur" dedi.

Ensar'üş Şeria, Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de aylardır ordu birlikleriyle bölgenin kontrolü için savaşıyor. Libya ordusu, dün tek taraflı olarak ateşkes ilan etti.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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