T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Libyalı öğrenciler elçiliği bastı

Elçilik binasına çok sayıda polis gelerek geniş güvenlik önlemi aldı

22 Aralık 2014 15:13

Ankara Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokak girişinde bulunan Libya Büyükelçiliği’nde hareketli dakikalar yaşandı. Türkiye’de okuyan yaklaşık 100 Libyalı öğrenci, paralarını alamadıkları iddiasıyla büyükelçilik binasını bastı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre büyükelçilikte görevli güvenlikçiler ve personelle, öğrenciler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis çağırıldı.

Elçilik binasına çok sayıda polis gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Öğrenciler ise elçilik dışına çıkarıldı.  

 

ETİKETLER

libyaankarabüyükelçilikyürüyüşgüvenlikpersonelpolisöğrenci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24