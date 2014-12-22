Libyalı öğrenciler elçiliği bastı

Ankara Cinnah Caddesi Kırkpınar Sokak girişinde bulunan Libya Büyükelçiliği’nde hareketli dakikalar yaşandı. Türkiye’de okuyan yaklaşık 100 Libyalı öğrenci, paralarını alamadıkları iddiasıyla büyükelçilik binasını bastı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre büyükelçilikte görevli güvenlikçiler ve personelle, öğrenciler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis çağırıldı.

Elçilik binasına çok sayıda polis gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Öğrenciler ise elçilik dışına çıkarıldı.