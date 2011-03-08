Libyalı muhalifler 8 kişilik MI6 ve SAS ekibini esir aldı

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Büyük utanç











Kaddafi güçleri ilerliyor

Kaddafi’nin ‘güvenceli istifa’ teklifine ret



8 kişilik özel ekibi Libyalı korucuların yakalayıp tutukladığı ortaya çıktı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Guardian gazetesi, fiyaskoyla sonuçlanan gizli operasyonla ilgili habere yaşananlarla dalga geçen bir başlık attı. Gazete, SAS komandolarının amblemindeki ‘Cesaret eden kazanır’ sloganına atfen “Cesaret eden Libyalı köy korucuları tarafından derdest edilir” başlığını kullandı. Habere göre, yedi kişilik bir ekip Libyalı muhaliflerle iletişim kurmak için helikopterle bölgeye gönderildi ve birkaç aydır çiftlikte çalışan Tom adlı İngiliz ajanıyla buluştu. Özel ekip böylece 8 kişiye ulaştı. Ancak bu sırada komandoları ve MI6 görevlilerini bir buğday tarlasında nöbet tutan korucular yakaladı.Çantalarında silah, cephane ve farklı ülkelere ait pasaportlar bulunan İngiliz ajan ve SAS komandoları, Kaddafi rejimine çalışan paralı askerler şüphesine kapılan muhalif liderler tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.Libya’da Kaddafi yanlısı güçler, ülkenin doğusunda, başkent Trablus’a 600 km uzaktaki petrol limanı Ras Lanuf çevresinde ilerlemeyi sürdürüyor. Ras Lanuf’a 50 kilometre uzaklıktaki Bin Cevad kasabası da Kaddafi’ye bağlı birliklerin eline geçti. Trablus’a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki 300 bin nüfuslu Misrata kentinde ise, son dönemin en ağır çatışmaları yaşandı. Zaviye’de ise gün boyunca çok şiddetli çatışmalar yaşandığını duyuran muhalefet dün en az 8 kişinin öldüğünü duyurdu.EL Cezire televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi’nin, isyancılara, “belli garantiler” verilmesi durumunda istifa etmeyi teklif ettiğini iddia etti. Kaddafi’nin bu teklifi isyancıların kontrolündeki Bingazi’de kurulu geçici konseye eski başbakan Cadallah Talhi’yle ilettiği belirtilen haberde muhaliflerin, Kaddafi için “onurlu” gidiş anlamına geleceği ve rejim kurbanlarına hakaret olacağı gerekçesiyle bu teklifi reddettiği kaydedildi.Arap televizyonunun haberinde Kaddafi’nin kendisi ve ailesi için kişisel güvenlik ve yargılanmama garantisi talep ettiği vurgulandı. Kaddafi’nin teklifine göre görevi bırakmasının ayrıntıları Libya parlamentosu Genel Halk Konseyi’nde taraflarca tartışılacaktı.