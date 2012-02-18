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Yaşam

Libyalı askerler taşkınlık çıkardı: 6 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde bulunan Porto Bello Oteli'nin Balo Salonu'ndaki düğünde taşkınlık yapan Libyalı askerlerle düğün sahipleri arasında tartışma çıktı

18 Şubat 2012 11:41

T24 - Antalya Konyaaltı Sahilindeki Porto Bello Otelde kalan bir grup Libyalı asker, otelin balo salonundaki düğünde taşkınlık yapınca kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralanırken, polis Libyalıları gözaltına aldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde bulunan Porto Bello Oteli'nin Balo Salonu'ndaki düğünde taşkınlık yapan Libyalı askerlerle düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevkedildi. Yaralıla ambulanslarla hastaneye götürülürken, çevik kuvvet polisi Libyalı askerleri gözaltına aldı. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde 700 Libyalı askerin tedavi ve tatil amaçlı olarak kaldığı kaydedildi. Kavganın meydana geldiği Porto Bello otelinde ise 121 askerin bulunduğu öğrenildi.

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