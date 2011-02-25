-LİBYA'DAN TEKNEYLE 3 GÜNDE GELDİLER MUĞLA (A.A) - 25.02.2011 - Libya'dan, radarı ve telsizi olmayan bir tekneyle kaçarak, 3 günde Muğla'nın Datça ilçesine ulaşan 7 Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Libya'nın Derna kentinden, kendi olanaklarıyla, sadece pusula kullanarak kaçan Hicret-1 adlı teknenin kaptanı Levent Usta ile sualtı teknisyenleri Haldun Özkoç, Ufuk Pekşan, Fatih Aksu, Halil İbrahim Arslan, Murat Özpınar ve Ercan Altay, 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından, Datça'nın Knidos mevkisi açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından fark edildi. -ZORLU YOLCULUK- Sağlık durumları iyi olan ve Sahil Güvenlik Komutanlığında ifade veren 7 Türk, ifadelerinde 3 gün süren yolculuğu anlattı. Zorlu yolculukla gelen Türklerin, Milas-Güllük'e kayıtlı Hicret-1 adlı tekneyle 1 yıl önce Libya'ya gittikleri, orada bir Türk inşaat firması adına çalıştıkları ve su altına dalış yaparak boru döşedikleri öğrenildi. Türklerin, Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerinin, çalıştıkları tesisi ve kenti bombalayacağı ya da ayaklanmacıların kentteki yabancıları gözaltına alacağı söylentilerinin güçlenmesi nedeniyle, kaçarak, saatte 8 mil hız yapan bir tekneyle, 140 mil uzaklıktaki Girit Adası'na ulaşmayı hedefledikleri de bildirildi. -SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ARIYORMUŞ- Libya'dan ayrılırken, teknelerindeki telsiz liman görevli tarafından sökülen 7 Türk'ün, Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda, bölgede devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince arandığı öğrenildi. Türk karasularına ulaşmayı başaran Türklerin geldikleri teknede, 3 gün boyunca yetecek kadar gıda maddesi ve su bulunduğu bilgisi alındı. -BİR UÇAK DAHA ANTALYA'YA GELDİ- Trablus Havaalanı'ndan kalkan, Rönesans inşaat şirketinin 5'i yabancı 177 çalışanını taşıyan uçak Antalya'ya geldi. Türk işçiler, pasaport kontrolünün ardından havalimanından topluca çıkarak, memleketlerine dönmek üzere kendilerini bekleyen otobüslere bindiler. Suriye uyruklu 2 işçinin ülkelerine geçmek üzere otobüsle Hatay'a hareket ettiği, Cezayir uyruklu 3 işçinin ise bir süre Antalya'daki bir otelde kalacakları öğrenildi. Rönesans inşaat şirketinin işçilerini getirmek üzere akşam saatlerinde bir uçağın daha gelmesinin beklendiği bildirildi.