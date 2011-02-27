Libya'dan tahliye olanların listesi belli oldu

T24 -



Bakanlığın Libya kriz merkezinden yapılan açıklamada, 19 ile 26 Şubat günleri arasında Libya'dan Türkiye'ye havayoluyla tahliye edilenlerin listesinin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.







2 deniz otobüsü 6 nakliye uçağı gönderildi

Libya'daki Türklerin tahliyesi için iki deniz otobüsü ve 6 askeri nakliye uçağının yollandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Misurata limanına gitmek üzere OSMANGAZİ-1, Ras Lanuf limanına gitmek üzere de ORHANGAZİ-1 deniz otobüslerinin gece yarısından sonra Marmaris'ten hareket ettiği belirtildi.





Gemilerin yarın erken saatlerde Libya'ya varmasının beklendiği kaydedildi.





Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 6 adet C-130/160 askeri ulaştırma uçağının da, Türklerin tahliyesi amacıyla dün 10:35'ten itibaren Trablus Havalimanına intikal ettiği bildirildi.





Uçaklardan ilkinin 21:15, ikincisinin de 22:06'da Dalaman Havalimanı'na indiği, diğer 4 uçağın Trablus Havalimanında tahliye çalışmalarına devam ettiği belirtildi.





Öte yandan dün Trablus'a gönderilen dört THY uçağından ikisinin akşam saatlerinde Atatürk Havalimanına indiği, diğer uçağın da yakın zamanda inmesinin beklendiği kaydedildi. Dördüncü THY charter uçağının ise halen Trablus Havalimanında yolcu aldığı ifade edildi.





Açıklamada, ayrıca Sirte'deki Türklerin tahliyesi amacıyla bir THY charter uçağının 20:15 sularında Sirte Havalimanı'na indiği, uçağın günün ilk saatlerinde Atatürk Havalimanına iniş yapmasının beklendiği ifade edildi.





Libya-Tunus sınırını geçen 400 civarında Türk'ün yurda getirilmesi amacıyla ayrıca Cerba'ya iki adet charter uçağı gönderildiği, bu tahliye çalışmalarının Tunus Büyükelçiliğinin eşgüdümünde yürütüldüğü belirtildi.







Tahliyeler 15 bine yaklaştı





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'dan tahliye işlemlerinin yoğun bir şekilde ve daha önce planlandığı düzen içinde devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 579'u yabancı, toplam 14 bin 776 kişi tahliye edildi" dedi.





Davutoğlu, Hilton Otel'deki Irak'ın Telafer kentinden barış girişimi için gelen heyet başkanlarıyla görüşmesinden sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.





Bir gazetecinin, Libya'daki tahliyelerle ilgili son durumu sorması üzerine Davutoğlu, İskenderun ve Oruçreis gemilerinin saat 08.00 itibariyle Bingazi'den hareket ettiğini söyledi.





Bu gemilerde 25 değişik ülkeden 517 yolcu olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları takriben söylemek gerekirse Vietnam 208, Bosna 99, Makedonya 34, Kore 31, Sırbistan 30, Suriye 44, diğer ülkelerin rakamları da daha düşük. Yoğun bir şekilde, daha önce planladığımız düzen içinde tahliyeler devam ediyor. Şu ana kadar 579'u yabancı, toplam 14 bin 776 kişi tahliye edildi. Türkiye'den yardım talep eden ülkelerin sayısı 42. Elimizden geldiği kadar çabaları sürdürerek, oradaki gerek vatandaşımıza gerekse diğer ülke vatandaşlarına yardımda bulunmaya çalışıyoruz."







Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Abudabi'deki temaslarıyla ilgili soruyu da şöyle cevapladı:

"Dün Abu Dabi'de bir günlük çalışma ziyaretinde bulundum. Temel gündem maddemiz, Libya'daki gelişmelerdi. Son derece önemli bir karar aldık. Libya'daki taraflarla da görüşerek, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte bir yardım köprüsü oluşturulacak. Bizim zaten oluşturmuş olduğumuz hava köprüleri var. 12 askeri uçağımız ve diğer sivil uçaklarla bunu hazır halde tutuyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile olabilecek her türlü ihtimali göz önüne alabilecek şekilde, Libya'daki kardeşlerimize ulaşabilmek için birlikte bir program yürütme kararı verdik.

2 Birleşik Arap Emirlikleri uçağı da Türkiye'ye gelecek. Ortak bir çalışmayla Libya'nın her şehrine gerekli gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlar iletilecek. Libyalı kardeşlerimiz önümüzdeki günlerde çok farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. Bunun için biz buna büyük önem veriyoruz. Gerek Veliaht Prens Şeyh Muhammed ile gerekse Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ortak bir programı başlatma kararı aldık. Bu günden itibaren de bu çalışma başlayacak."





Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'dan şu ana kadar 41 uçak ve 2 gemiyle 10 bin 710 kişinin, özel şirketler tarafından hava yoluyla da 2 bin 660 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.





Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Libya'dan yapılan tahliyelere ilişkin açıklamasına yer verildi.





Açıklamada, Libya'dan şu ana kadar 11 tarifeli, 16 özel tahliye ve 14 askeri olmak üzere, toplam 41 uçak ve 2 gemi ile 10 bin 710 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yaptığı belirtilerek, ''Özel şirketlerimiz tarafından hava yoluyla tahliye edilen 2 bin 660 kişi ve İskenderun askeri gemisi ile beraberindeki Oruç Reis Fırkateyni'nde seyir halinde bulunan bin 738 yolcu dahil edildiğinde, Libya'dan tahliye edilenlerin toplam sayısı 15 bin 108'e ulaşmaktadır'' denildi.





Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerinde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamalarının sağlandığı ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





''Genelkurmay Başkanlığı'na ait İskenderun gemisi ve beraberindeki Oruç Reis Fırkateyni, Bingazi Limanı'ndan 517'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 738 kişiyi alarak bugün sabah saat 07.30'da Marmaris'e hareket etmiştir.''







Türk gruplarının sınırdan geçişi başladı



Libya'nın kuzeybatısındaki Çukurova Grubu şantiyelerinde çalışan Türk vatandaşlarının Tunus'a geçişi başladı.





Daha önce bazı belgelerinin eksik olması nedeniyle, Libya'dan çıkışlarına izin verilmeyen Türk vatandaşları, yaklaşık 150 kişilik gruplar halinde sınıra getiriliyor.





Tunus-Libya sınırındaki Ras Cedir kapısından 500'e yakın Türk işçinin Tunus'a giriş yapması bekleniyor. İşçilerin bir bölümü pasaportsuz oldukları için, bir bölümü de belgeleri eksik olduğu için Libya sınırından iki kez geri çevrilmişti.











Gemiyle tahliyeler



Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi'nin duyurusuna göre ayrıca TCG İskenderun ve TCG Oruçreis firkateynleri Bingazi limanından hareket etti. İki fırkateynde toplam bin 738 yolcu bulunuyor. Yolcular içinde 25 değişik ülkeden 517 yabancı da bulunuyor. Fırkateynler, 28 Şubat sabah 08.00'de Marmaris'te olması bekleniyor.





Gemilerde bulunan yabancı yolcuların ülkelere göre dağılımı şöyle:





"Vietnam 208, Bosna Hersek 99, Makedonya 34, Güney Kore 31, Sırbistan 30, Bulgaristan 22, Ukrayna 17, Polonya 11, Suriye 11, Tunus 10, Ürdün 9, Fas 7, Tayland 5, ABD 5, Filipinler 4, Irak 4, Pakistan 2, Hindistan 1, İtalya 1, Kanada 1, Libya 1, Lübnan 1, İngiltere 1, Romanya 1, Cezayir 1."







Yaklaşık 250 Türk Tunus'a geçti





Libya'nın kuzeybatısındaki şantiyelerde çalışan yaklaşık 250 Türk, Tunus'a geçti.





Sınırdan geçtikten sonra Türk Büyükelçiliği, Çukurova Grubu yetkilileri ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından karşılanan Türklere öncelikle gıda dağıtımı yapıldı.





Hafif sağlık sorunları olanların tedavileri de yapıldıktan sonra işçiler otobüslerle Cerba adasındaki havalimanına götürüldü. Türk işçilerinin Türk Havayolları'nın göndereceği uçaklarla geç saatlerde İstanbul'a nakledilmesi planlanıyor.







İngiltere Trablus Büyükelçiliği'ni geçici olarak kapattı

İngiltere, Libya'da güvenlik koşullarının kötüleşmesi üzerine başkent Trablus'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını açıkladı.





Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçilik görevlilerinin ülkeden ayrıldıkları bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'yi Libya'da geçici olarak Türk hükümetinin temsil edeceği belirtildi. İngiliz konsolosunun ise Trablus'ta kalmaya devam edeceği bildirildi.





İngiliz hükümeti ayrıca, Libya çöllerinden 150 kadar sivilin tahliye edildiğini açıkladı.







Büyükelçiliklerini kapattılar

Fransa ve Kanada, Libya'daki büyükelçilikleri geçici olarak kapatarak, bu ülkedeki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını açıkladılar.





Fransa Dışişleri Bakanlığı, Trablus'taki elçiliğin kapatıldığını ve büyükelçiyle personelin ülkeden ayrıldığını duyurdu.





Kanada da, elçilik görevlilerini tahliye ederek bu ülkedeki diplomatik mevcudiyetini askıya aldığını bildirdi.







Çatışmada 3 kişi öldü

Tunus'ta güvenlik güçleriyle gençler arasındaki çatışmada 3 kişinin öldüğü bildirildi.





İçişleri Bakanlığından bir yetkili, devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin yandaşlarının tertiplediği gösteriden sonra çıkan çatışmada 12 kişinin de yaralandığını söyledi.





Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, olaylarda 100 kadar kişinin gözaltına alındığını belirtti.







Arap Körfez Petrol Şirketi çalışanları da isyanda

Libya'daki Arap Körfez Petrol Şirketinin (Agoco) çalışanlarının, Muammer Kaddafi karşıtı ayaklanmaya katıldıkları bildirildi.





Kurina gazetesinin internet sitesindeki habere göre, şirket çalışanlarından gönderilen açıklamada, şirketin isyan başladığından beri tüm arazi ve üretim sahalarındaki faaliyetlerini sürdürdürdüğü bildirildi.





Açıklamada, isyanda şirketin 3 çalışanının öldüğü de belirtildi.





Agoco, devlete ait Milli Petrol Şirketi ile bağlantılı bir şirket.







3 aşiret isyana katıldı



Libya'nın vahalar bölgesinden bir grup aşiretin Muammer Kaddafi karşıtı isyana katıldığı bildirildi.

Kurina gazetesi, Bingazi'nin güneyindeki vahalar bölgesinde bulunan üç aşiretten gelen bildiride, aşiretlerin bölgedeki ordu ve polise de ''halk ayaklanmasına'' katılması çağrısında bulunduğunu yazdı.





Bildiride, ''İlk günden beri bu muzaffer devrime katıldığımızı ilan eder ve vahalar bölgesinin tümüyle Muammer Kaddafi rejimine karşı 17 Şubat devrimini desteklediğini teyit ederiz'' denildiği belirtildi.





Aşiretlerin bildirisinde ayrıca, bölge gençlerinin bölgeyi çevreleyen petrol kuyularını koruyacakları da vurgulandı.





Gazete bu aşiretlerin Cikharra vahasından El Züveyye, Calu vahasından El Micabra ve Avcile vahasından El Avcile olduğunu bildirdi.



