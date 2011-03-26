-LİBYA'DAN TAHLİYE EDİLEN 5 TÜRK ÇEŞME'DE ÇEŞME (A.A) - 26.03.2011 - Libya'da meydana gelen olaylara rağmen bu ülkede kalmayı tercih eden Türk işçilerden 5'i, olayların devam etmesi ve koalisyon güçlerinin operasyonu üzerine, Ankara feribotuyla Çeşme'ye geldi. Libya'da kalan Türk işçilerden Türkiye'ye dönmek isteyenleri getirmek üzere bu ülkeye giden Ankara feribotu, TCSG 109 sahil güvenlik botu eşliğinde Çeşme Limanı'na yanaştı. Libya'nın Sirte Limanı'ndan hareket eden feribotla 5 Türk işçi yurda döndü. Çeşme Kaymakamı Cafer Sarılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'dan tahliye edilen Türk işçiler için her türlü önlemin alındığını belirtti. Libya'dan Çeşme'ye gelen Türklerin, biri bu ülkede restoran işletmeciliği yapan, diğerleri ise Gama İnşaat firmasında çalışan kişilerden oluştuğunu kaydeden Sarılı, Libya'dan tahliye edilen vatandaşların Mehmet Şanlı, Memet Cerik, Ali Kemal Ataman, Aydın Doğan ve Fatih Kiraz olduğunu bildirdi. Sarılı, tahliye edilen vatandaşların hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, ''Vatandaşlarımız son derece sağlıklı ve Türkiye'ye döndükleri için hepsi son derece mutlu. Hiçbir sorun yaşanmadan kendilerini memleketlerine gönderiyoruz'' dedi. Libya'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarından Aydın Doğan, yaptığı açıklamada, Sirte Limanı'nından 24 Mart Perşembe günü sabaha karşı ayrıldıklarını belirterek, ''Çalıştığımız bölgede ciddi bir tehdit yaşamadık ancak Sirte'deki havaalanının bombalandığını duyunca tedirginlik yaşadık'' dedi. Bu arada, Ankara feribotunun Çeşme Limanı'nda yakıt ikmali yaptıktan sonra yarın sabaha karşı iki ambulans ve malzeme taşıyan bir kamyon ile yeniden Libya'ya gideceği öğrenildi.