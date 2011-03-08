-LİBYA'DAN GELEN İŞÇİLERE 3 AY MAAŞ TBMM (A.A) - 08.03.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanlığının, Libya'da iş yapan şirketlerin talep etmesi durumunda, 8 bin 92 çalışanla ilgili kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapma kararı aldığını belirterek, işçilere, prim ödeme durumuna göre 3 ay süreyle 475-1186 lira arasında ödeme yapılacağını bildirdi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son 1 haftadaki yurt içi ve yurt dışı programları hakkında bilgi verdi. Geçen bir haftada Almanya'daki temaslarının yanı sıra yurt içinde önemli açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, İstanbul'da Marmaray'ın paralelinde inşa edilecek olan tüp geçidin temelini atarak inşasına başlandığını hatırlattı. Marmaray'ın kara ve deniz birleşiminin gerçekleştiğini, tüpün ortaya çıktığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Sirkeci'de giriyorsunuz, Üsküdar'dan çıkıyorsunuz. Orada iş bitmiş vaziyette ve 2013'e hazırlanacak şekilde yoğun bir çalışma devam ediyor. 2013'te Marmaray'ı açacağız. Böylece denizin altından hem tren, hem raylı sistemin yanında lastikli sistem olacak. Bu lastikli sistem, iki kat şeklinde yapılıyor, alt ve üst şeklinde. Tabii hemen birileri başladı, 'Böyle bir sistem, böyle bir proje olmaz' diye. Ya sen kendi projene takıl. Bu projeyi de mimarlar, mühendisler yapıyor. Zaten siz bugüne kadar neye 'evet' dediniz? Birinci köprü, ikinci köprü yapılırken bu zihniyet karşı çıktı. Ondan sonra da sıkılmadan bu köprüleri kullandı. Niye bu köprüleri kullanıyorsunuz? Arabalıyla, sandalla veya şehir hatları vapurlarıyla geçin. Bu zihniyet, bu....Şimdi inşallah üçüncü köprüye de hazırlanıyoruz. Bu da bize nasip olacak. İhalesini seçimlerden önce yapmanın gayreti içindeyiz.'' Mersin'de dün Alaköprü Barajı'nın temelini attıklarını hatırlatan Erdoğan, bu barajla Türkiye'den KKTC'ye suyun denizin altından 250 metre derinlikten, 1,6 metre çapında yoğunlaştırılmış polietilen boruyla gönderileceğini söyledi. Toplam uzunluğunun 107 kilometre olacağına işaret eden Erdoğan, Güney Kıbrıs'ın bile talep etmesi halinde onlara de Kuzey'den su verme imkanı olacağını kaydetti. Erdoğan, dünyada şu ana kadar denenen bir proje olmadığını, ilk kez denenen projeyle KKTC'nin su sorununa çözüm ürettiklerini, barajdan enerji de üretileceğini söyledi. Erzincan'da katıldığı açılış töreninde, ''kentte bugüne kadar yaptığı miting ve açılış törenlerinde görmediği bir katılımı gördüğünü'' ifade eden Erdoğan, 81 farklı eseri hizmete açtıklarını hatırlattı. İzmir'deki temasları hakkında da bilgi veren Erdoğan, bugün de Hatay'da 56 ayrı tesisin açılışını, yarın İskenderun'da ise toplu açılışlar gerçekleştireceklerini bildirdi. -İŞÇİLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ- Başbakan Erdoğan, Libya'dan tahliyesi gerçekleştirilen 67 şirketin 8 bin 92 çalışanıyla ilgili bir müjdeyi açıkladı. Çalışma Bakanlığının, şirketlerin talep etmesi durumunda, 8 bin 92 çalışanla ilgili kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme yapma kararı aldığını belirterek, işçilerin prim ödeme durumuna göre kendilerine 3 ay süreyle aylık 475-1186 lira arasında ödeme yapılacağını kaydetti. Erdoğan, yine şirketlerin talep etmesi durumunda işçilere, Türkiye'de bulundukları süre içinde mesleki eğitim desteği verilebileceğini ifade ederek, ''Eğer işçilerimizin geri dönüşü uzayacaksa, kısa çalışma ödeneği uygulamasını uzatılması da tekrar gündeme gelebilecek'' dedi.