-LİBYA'DAN 3 UÇAK DÖNDÜ MUĞLA (A.A) - 25.02.2011 - Trablus'taki Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla gönderilen 4 askeri ulaştırma uçağından 3'ü Dalaman Havalimanına iniş yaptı. Yolcuları Muğla Valisi Fatih Şahin, Dalaman Kaymakamı Ahmet Deniz, Hava Meydan Garnizon Komutanı Albay Ziya Özkütük, Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı. Trablus'tan gelen uçaklarda bulunan 324 yolcu arasında 4 Mısır ve 1 Libya vatandaşının da bulunduğu öğrenildi. Havalimanına inen yolculardan sağlık problemi yaşayanlar, 112 görevlilerince seyyar hastaneye alınırken, gelenlere Kızılay tarafından kumanya, çorba ve çay servisi yapıldı. Dalaman Havalimanına iniş yapan C-130 ulaştırma uçağı pilotu Hava Pilot Binbaşı Enver Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 110 Türk vatandaşını Trablus Havaalanından alarak yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından güvenli bir şekilde iniş yaptıklarını söyledi. Yer hizmetlerinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle erken kalkış yapamadıklarını belirten Bilir, ''Trablus'a indiğimizde emniyet ile ilgili herhangi bir aksaklık yoktu, ancak orada bir panik havası olduğu için biz indikten 6 saat sonra yolcuları alabildik''dedi. Uçaktan inen yolculardan Sinem Taner, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ulaştırma uçağında yetkililerin her türlü konforu sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Taner, ''Türkiye'de yaşayan ailelerin içi rahat olsun. Orada yaşanan durum yansıtıldığı gibi facia durumunda değil. Hepimizin güvenliği sağlanıyor. Şirketlerimiz tarafından korunuyoruz ve hepimiz güvenli kamplardayız. Ülkemize askeri uçakla geldik. Bizler için her türlü konfor sağlanmaya çalışılmış. Çok şükür sağlığımız yerinde ve herhangi bir sıkıntımız yok''dedi. Bütün sıkıntıları Mısırlılar ve Türklerin çektiğini ifade eden Övünç Taner ise, ''Ama Mısırlılar bizden daha avantajlılardı. Bizim önümüzden 3-4 grup geçti ve biz en sona kaldık. Askeri uçaklar bizi almak için gönderildi ama şirketler gerekeni yapmış olmasına rağmen herhangi bir yetkili biz kontrolü geçtikten sonra yanımızda olamadı'' diye konuştu. Öte yandan, Trablus'tan havalanan son uçağın da Dalaman Havalimanına iniş yapacağı öğrenildi.