T24 LogoT24 Logo
Politika

LİBYA'DAN 21 BİN 505 TAHLİYE ANKARA (A.A)

02 Mart 2011 12:34

-LİBYA'DAN 21 BİN 505 TAHLİYE ANKARA (A.A)- 02.03.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'daki olayların ardından hava ve deniz yoluyla Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 21 bin 505 olduğunu bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklama şöyle: ''Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 24 askeri olmak üzere, toplam 67 uçak, 5 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerimiz tarafından getirilenlerle beraber toplam 21 bin 505 kişi ülkemize giriş yapmıştır. Getirilen yolcuların 2 bin 982'si yabancı uyrukludur. Diğer taraftan, ülkemize doğru seyir halinde olan ve Trablus'tan İstanbul'a hareket eden Ankara feribotundaki 888'i yabancı olmak üzere, toplam bin 49  yolcu ile birlikte tahliye edilenlerin sayısı 22 bin 554'e ulaşmaktadır. Ülkemize getirilen vatandaşlarımız, Marmaris ve Dalaman'da kurulan Kabul Merkezlerimizde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamaları sağlanmakta ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderilmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24