-LİBYA'DAN 21 BİN 505 TAHLİYE ANKARA (A.A)- 02.03.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'daki olayların ardından hava ve deniz yoluyla Türkiye'ye getirilenlerin sayısının 21 bin 505 olduğunu bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklama şöyle: ''Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 24 askeri olmak üzere, toplam 67 uçak, 5 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerimiz tarafından getirilenlerle beraber toplam 21 bin 505 kişi ülkemize giriş yapmıştır. Getirilen yolcuların 2 bin 982'si yabancı uyrukludur. Diğer taraftan, ülkemize doğru seyir halinde olan ve Trablus'tan İstanbul'a hareket eden Ankara feribotundaki 888'i yabancı olmak üzere, toplam bin 49 yolcu ile birlikte tahliye edilenlerin sayısı 22 bin 554'e ulaşmaktadır. Ülkemize getirilen vatandaşlarımız, Marmaris ve Dalaman'da kurulan Kabul Merkezlerimizde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamaları sağlanmakta ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderilmektedir.''