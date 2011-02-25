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Yaşam

LİBYA'DAN 188 İŞÇİ DAHA GELDİ ANKARA (A.A)

25 Şubat 2011 22:45

-LİBYA'DAN 188 İŞÇİ DAHA GELDİ ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - İç ayaklanmaların yaşandığı Libya'nın Sirte kentinde özel bir firma adına çalışan 188 işçi, firmalarının sağladığı özel uçakla Ankara'ya getirildi. Özel bir firma adına Sirte kentine çalışmaya giden işçileri taşıyan uçak, akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. İşçilerden Ali Özboduroğlu, Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğup büyüdüğü yer olarak bilinen Sirte'de durumun diğer kentlere göre daha sakin olduğunu söyledi. Sirte'de bulundukları süre içinde sıkıntı çekmediklerini anlatan Özboduroğlu, ''Biz de televizyondan seyrettik. Diğer taraftaki arkadaşlar çok zorluklar çekti. Ama biz rahattık'' dedi.  İşçi Saim Erdağlı da 3 aydır Libya'da olduğunu belirterek, kentin diğer yerlere göre sakin olduğunu ancak insanların yine de korktuğunu kaydetti. İşçiler, işlemlerinin ardından memleketlerine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

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