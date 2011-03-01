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Yaşam

LİBYA'DAN 18 BİN 830 TAHLİYE  ANKARA (A.A)

01 Mart 2011 13:57

-LİBYA'DAN 18 BİN 830 TAHLİYE  ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Halk gösterilerinin kanlı olaylara dönüştüğü Libya'dan Türkiye'ye uçak ve gemilerle bin 316'sı yabancı 18 bin 830 kişi getirildi.  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Libya'dan 18'i tarifeli, 25'i özel tahliye ve 22'si askeri olmak üzere toplam 65 uçak, 3 gemi, 1 fırkateyn ve özel şirketler tarafından toplam 18 bin 830 kişinin Türkiye'ye intikalleri sağlandı. Bunlardan bin 316'sı yabancı uyruklulardan oluşuyor. Marmaris'e doğru seyir halindeki Osmangazi ve Orhangazi feribotlarındaki 2 bin 74'ü yabancı olmak üzere 2 bin 530 yolcuyla birlikte tahliye edilenlerin sayısı 21 bin 360'a ulaşacak. Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Marmaris ve Dalaman'da kurulan ''kabul merkezlerinde'' karşılanıyor, ihtiyaç duyanların konaklamaları sağlanıyor ve otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderiliyor.

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