-LİBYA'DAN 18 BİN 830 KİŞİ GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 22 askeri olmak üzere, toplam 65 uçak, 3 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerle getirilenlerle beraber 18 bin 830 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığını, getirilen yolcularından bin 316'sının ise yabancı uyruklu olduğunu bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Libya'dan 18 tarifeli, 25 özel tahliye ve 22 askeri olmak üzere, toplam 65 uçak, 3 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerimiz tarafından getirilenlerle beraber toplam 18 bin 830 kişi ülkemize giriş yapmıştır. Getirilen yolcuların bin 316'sı yabancı uyrukludur. Diğer taraftan, ülkemize doğru seyir halinde olan ve bu gece yarısından sonra Marmaris'te olması beklenen Osmangazi ve Orhangazi feribotları ile bugün Trablus'dan İstanbul'a hareket eden Ankara feribotundaki 2 bin 507'si yabancı olmak üzere toplam 3 bin 579 yolcu ile birlikte tahliye edilenlerin sayısı 22 bin 409'a ulaşmaktadır. Ülkemize getirilen vatandaşlarımız, Marmaris ve Dalaman'da kurulan Kabul Merkezlerimizde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamaları sağlanmakta ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderilmektedir.''