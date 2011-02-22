-LİBYA'DAN 1083 TÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Libya'dan şu ana kadar bin 83 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Çiçek, Sincan Lale istasyonunda, Başkentray 1. Etap İnşaatı temel atma ve Sivas Modern Beton Travers Fabrikası iştirak anlaşması imza töreninden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Libya'dan kaç Türk vatandaşının tahliye edildiği yönündeki sorusu üzerine Cemil Çiçek, ''Libya'dan şu ana kadar bin 83 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi'' dedi.