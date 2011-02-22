T24 LogoT24 Logo
Politika

LİBYA'DAN 1083 TÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A)

22 Şubat 2011 13:59

-LİBYA'DAN 1083 TÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Libya'dan şu ana kadar bin 83 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Çiçek, Sincan Lale istasyonunda, Başkentray 1. Etap İnşaatı temel atma ve Sivas Modern Beton Travers Fabrikası iştirak anlaşması imza töreninden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Libya'dan kaç Türk vatandaşının tahliye edildiği yönündeki sorusu üzerine Cemil Çiçek, ''Libya'dan şu ana kadar bin 83 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi'' dedi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24