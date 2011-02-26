-LİBYA'DAN 10 BİN 710 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'dan şu ana kadar 41 uçak ve 2 gemiyle 10 bin 710 kişinin, özel şirketler tarafından hava yoluyla da 2 bin 660 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Libya'dan yapılan tahliyelere ilişkin açıklamasına yer verildi. Açıklamada, Libya'dan şu ana kadar 11 tarifeli, 16 özel tahliye ve 14 askeri olmak üzere, toplam 41 uçak ve 2 gemi ile 10 bin 710 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında ülkeye giriş yaptığı belirtilerek, ''Özel şirketlerimiz tarafından hava yoluyla tahliye edilen 2 bin 660 kişi ve İskenderun askeri gemisi ile beraberindeki Oruç Reis Fırkateyni'nde seyir halinde bulunan bin 738 yolcu dahil edildiğinde, Libya'dan tahliye edilenlerin toplam sayısı 15 bin 108'e ulaşmaktadır'' denildi. Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerinde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamalarının sağlandığı ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genelkurmay Başkanlığı'na ait İskenderun gemisi ve beraberindeki Oruç Reis Fırkateyni, Bingazi Limanı'ndan 517'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 738 kişiyi alarak bugün sabah saat 07.30'da Marmaris'e hareket etmiştir.''