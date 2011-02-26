-LİBYA'DAN 10 BİN 492 TAHLİYE ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'dan şu ana kadar 11'i tarifeli, 16'sı özel tahliye ve 12 askeri olmak üzere toplam 39 uçak ve 2 gemi ile 10 bin 492 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Libya'dan yapılan tahliyelere ilişkin açıklamasına yer verildi. Açıklamada, Libya'daki vatandaşların Türkiye'ye intikallerinin hava, deniz ve karadan devam ettiği belirtilerek, ''Şu ana kadar, 11'i tarifeli, 16 özel tahliye ve 12 askeri olmak üzere toplam 39 uçak ve 2 gemi ile 10 bin 492 vatandaşımız ülkemize getirilmiştir. (Kendi imkanları ve çalıştıkları şirketlerin organizasyonuyla ülkemize intikal eden vatandaşlarımız bu rakamın dışındadır)'' denildi. Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerinde karşılanarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca sağlanan otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genelkurmay Başkanlığı'na ait İskenderun Gemisi ve beraberindeki Oruç Reis Firkateyni Bingazi Limanı'ndan 517'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 730 kişiyi alarak bugün sabah saat 07.30'da Marmaris'e hareket etmiştir. Kızılay tarafından Libya'dan tahliye edilen vatandaşlarımız ile Büyükelçiliğimiz personelinin acil ihtiyaçları ve Libya halkına yardım için; deniz ve havayolu ile 20 bin kişilik kumanya, muhtelif gıda, 4 bin 500 adet battaniye, bin 400 adet uyku tulumu ve hijyenik setlerden oluşan 106 ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderilmiştir.''