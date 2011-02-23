-LİBYA'DAN 1 UÇAK DAHA ANTALYA'YA GELDİ ANTALYA (A.A) - 23.02.2011 - Libya'dan içinde Türklerin bulunduğu bir uçak Antalya Havalimanı'na indi. Memphis Havayolları'na ait 150 yolcu kapasiteli bir uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Libya'nın Tripoli Havalimanı'ndan kalktığı bildirilen uçak, Antalya Havalimanı'nın ikinci terminaline çekildi. Yetkililer, uçakla gelen yolcu sayısının henüz bilinmediğini kaydettiler. -MISIR'IN SELLUM SINIR KAPISINDAN GEÇİŞLER SÜRÜYOR- Mısır'ın Libya sınırındaki Sellum sınır kapısından çeşitli milletlerden yüzlerce kişinin tahliyesi sürüyor. Sınır kapısından bugün Mısır Kızılay'ı Libya'ya 5 tırlık insani yardım gönderdi. Libya'daki olaylardan kaçarak Mısır'a giren görgü tanıkları, ülkedeki çatışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu arada Libya'daki olaylarda yaralanan 10 kişinin Mısır'a getirilerek Sellum ve Marsa Matruh kentinde tedavi altına alındığı öğrenildi. -AB'DEN BM SORUŞTURMASI AÇILMASI İÇİN GİRİŞİM- AB üyesi ülkelerin, Libya'da göstericilerin öldürülmesi ve diğer insan hakları ilhalleriyle ilgili BM liderliğinde bağımsız bir soruşturma yürütülmesi için çalıştığı bildiriliyor. AP ajansının haberine göre AB ülkeleri, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nin cuma günü yapacağı acil toplantı öncesi bir karar tasarısı hazırladı. Ajans ele geçirdiğini belirttiği taslakta, "insanlığa karşı suç kapsamına girebilecek, çok ağır insan hakları ihlallerinin" kınandığını belirtti. AP'ye göre taslakta Libya'ya, "ihlallerden sorumlu olanlar için tam olarak hesap verme zorunluluğunu sağlayacak" BM müfettişleriyle işbirliği çağrısında da bulunuluyor. Aralarında Libya'nın bulunduğu 47 üyesi bulunan BM İnsan Hakları Konseyi, şimdiye kadar üyelerinden biri hakkında tetkik için hiç acil bir toplantı yapmamıştı.