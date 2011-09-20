-Libya'dan 39 yaralı getirilecek ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya'daki çatışmalarda yaralanan 39 kişi ile 15 refakatçisinin, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen 5 sağlık personeli nezaretinde Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, AFAD koordinasyonunda, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar sonucu, Libya'da yaşanan çatışmalar sebebiyle yaralanan ve ülkelerinde tedavi imkanı bulunmayan 39 yaralı ve 15 refakatçisinin, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen 5 sağlık personeli nezaretinde Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Bilgi notunda, bugün sabah saatlerinde Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan askeri uçakla Sağlık Bakanlığınca temin edilen 10 ton ağırlığında ve 1 milyon TL tutarındaki ilacın Bingazi'ye ulaştırılacağı ifade edildi. Askeri uçakla bugün akşam saatlerinde 39 yaralı ve 15 refakatçisinin Bingazi'den alınarak İzmir'e getirileceği bildirilen notta, yaralıların tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı İzmir'deki hastanelerde yapılacağı kaydedildi.