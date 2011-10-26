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Dünya

Libya'daki kimyasal silahlar muhaliflerin korumasında DOHA (A.A)

26 Ekim 2011 16:49

-Libya'daki kimyasal silahlar muhaliflerin korumasında DOHA (A.A) - 26.10.2011 - Libya'daki kimyasal silahların Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçlerinin koruması altında olduğu bildirildi. UGK ve NATO yetkililerinin Katar'da yaptıkları toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan bir konsey temsilcisi, UGK birliklerinin Libya'da Kaddafi döneminden kalan kimyasal silahlar ele geçirdiğini söyledi. Yetkili, söz konusu silahların güvenliğinin sağlandığını ve ilgili mercilere teslim edilene kadar konseyin koruması altında bulunduğunu kaydetti.

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