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Dünya

Libya'daki iç savaşın 100. günü!

Libya'da muhalifler ve 40 yıllık iktidarını muhafaza etmeye çalışan Muammer Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçleri arasındaki savaş 3'üncü ayını doldurdu

30 Mayıs 2011 03:00

T24 - Libya'da muhalifler ve 40 yıllık iktidarını muhafaza etmeye çalışan Muammer Kaddafi'ye bağlı güvenlik güçleri arasındaki savaş 3'üncü ayını doldurdu. Bugün iç savaşın 100'üncü günü... 

Bu süreçte binlerce isyancı, hükümet gücü, paralı asker ve iç savaşı dünyaya duyuran birçok gazeteci iç savaştaki rollerinin bedelini hayatlarıyla ödedi. Olaylara son iki ayda NATO'nun da karışmasıyla yüzlerce hava saldırısı düzenlendi ve isyancılara destek verildi. Hatta geçtiğimiz Salı günü NATO Trablus'a en şiddetli saldırısını gerçekleştirdi. Fakat geçen üç aya rağmen ülke hâlâ çıkmazda... 

İşte savaşın yıktığı Libya...


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