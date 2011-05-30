Libya'daki iç savaşın 100. günü!

T24

Bu süreçte binlerce isyancı, hükümet gücü, paralı asker ve iç savaşı dünyaya duyuran birçok gazeteci iç savaştaki rollerinin bedelini hayatlarıyla ödedi. Olaylara son iki ayda NATO'nun da karışmasıyla yüzlerce hava saldırısı düzenlendi ve isyancılara destek verildi. Hatta geçtiğimiz Salı günü NATO Trablus'a en şiddetli saldırısını gerçekleştirdi. Fakat geçen üç aya rağmen ülke hâlâ çıkmazda...İşte savaşın yıktığı Libya...